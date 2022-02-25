Лейпциг, Германия, , 16:15 — REGNUM По итогам результатов матчей 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 определились пары команд, которые будут играть между собой за выход в четвертьфинал еврокубка.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Московскому «Спартаку» достался немецкий «Ред Булл Лейпциг», который возглавляет экс-наставник «красно-белых» Доменико Тедеско. Первый матч пройдет 10 марта в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Ответная встреча, запланированная на 17 марта, пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

В 1/16 финала ЛЕ «быки» с общим счетом 5:3 обыграли испанский «Реал Сосьедад». В турнирной таблице Бундеслиги 2021/22 «Ред Булл Лейпциг», набрав 37 очков, занимает четвертую позицию.