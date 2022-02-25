Тбилиси, , 16:14 — REGNUM В Грузии 25 февраля из-за непогоды ограничен проезд при движении по ведущей к границе с Россией трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая также называется Военно-грузинская дорога. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

КПП «Верхний Ларс» «Новости Владикавказа»

По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби запрещено проезжать автомобилям с прицепом или полуприцепом из-за выпадения мокрого снега и гололёда. Для остальных видов транспорта проезд разрешён.

На других дорогах страны ограничений нет.

Стоит отметить, что в Грузии с 2021 года ведётся строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдёт участки, по которым опасно проезжать зимой.