Москва, 25 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Выпуски передачи «Вечерний Ургант» временно убрали из эфира Первого канала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в дирекции общественных связей вещателя 25 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено, в сетке. Текущая перевёрстка связана с важными общественно-политическими событиями», — говорится в сообщении. «Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — заверили в дирекции общественных связей.

Ранее ряд СМИ сообщил об отмене выпуска шоу «Вечерний Ургант» от 25 февраля 2022 года. Пользователи Сети связали это с возможным «увольнением» ведущего Ивана Урганта в связи с его высказыванием относительно спецоперации России на территории Украины.