Москва, 25 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В ходе проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса в составе Вооружённых сил (ВС) России нет потерь. Об этом 25 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Потерь в Вооруженных силах России нет», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны РФ добавил, что в ходе захвата аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных украинских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию, связанную с Украиной.