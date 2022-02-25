Москва, 25 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Попавшие в санкционный список российские банки относятся к числу крупнейших в России, и в объемах своей деятельности не испытывают дефицита ликвидности, как рублевой, так и валютной, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Но в условиях вводимых санкций и значимости этих банков для российской экономики Центробанк, разумеется, будет особенно активно их поддерживать.

А резервы ЦБ на текущий момент находятся на исторических максимумах — в районе 650 млрд долларов.

Так что вкладчикам данных банков, даже держателям валютных счетов, нет оснований беспокоиться о сохранности своих средств.

Хотя, несомненно, новые западные санкции не должны остаться без ответа, иначе у их политиков выработается неправильное мироощущение, в котором санкции идут только в одном направлении.

Главное, чтобы эти ответные меры наносили вред странам Запада в существенно большей степени, чем России. Над этим экспертам правительства стоит всерьез поработать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ и Банк России заявили, что окажут необходимые меры поддержки финансовых организации, против которых были введены санкции.

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