Москва, , 16:08 — REGNUM Президент РоссииВладимир Путини президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию, связанную с Украиной, передаёт 25 февраля сайт Кремля.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Белоруссии, в частности, заверил Путина, что готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией о нейтральном статусе Украины, который бы предполагал демилитаризацию и денацификацию страны.