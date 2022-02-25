Москва, 25 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Если Банк России и пойдет на повышение ключевой ставки до 15% и выше, то сделает это не столько ради сдерживания роста цен, сколько ради контроля над курсом рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Если Центральный банк РФ и пойдет на такое повышение ставки, то сделает это не столько ради удержания цен, сколько на контроль курса рубля. Хоть ЦБ РФ и занимается искусственной девальвацией рубля, но все-таки есть границы для такой рукотворной девальвации. Нельзя опускать рубль бесконечно. И для поддержки рубля Банк России может повысить ставку, — сказал Комолов. — Что касается борьбы с инфляцией, то она в России не столько монетарная, сколько немонетарная, поэтому без воздействия на структуру производства, на вопрос тарифообразования, на монополизацию российской экономики побороть инфляцию невозможно. А здесь у Центрального банка полномочия ограничены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, есть ли вероятность того, что ключевая ставка ЦБ РФ будет повышена до 15%.