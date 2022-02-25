Москва, 25 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. От России на переговоры с украинским руководством в Минск могут быть направлены представители Минобороны, МИД и администрации президента, сообщил 25 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Реагируя на заявление украинского президента Владимира Зеленского о желании обсуждать с Москвой «нейтральный статус Украины», Песков заявил, что президент РФ «готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией».

Он напомнил, что специальная операция России направлена на помощь ДНР и ЛНР. Её целью являются «демилитаризация и денацификация Украины», что «и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса» этой страны.