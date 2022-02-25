Лондон, 25 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», выступающий в Английской Премьер-лиге, объявил о расторжении спонсорского соглашения с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

«Манчестер Юнайтед»

«Мы разделяем озабоченность наших болельщиков по всему миру и выражаем наши соболезнования пострадавшим», — говорится на официальном сайте «красных дьяволов».

После 26-ти сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед», одержав тринадцать побед и набрав 46 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. В следующем туре «манкунианцы» сыграют с «Уотфордом».

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Юнайтед» отказались отправляться на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» рейсом российской авиакомпании.