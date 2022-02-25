Москва, 25 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Уходящая неделя (21−27 февраля) была перенасыщена политическими и экономическими серьезными новостями, но вместе с тем Telegram-каналы не уставали рассказывать привычные курьезные и занимательные истории со всех уголков страны, которые казались особенно важными в условиях накала новостных страстей. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Центральный федеральный округ

На днях прошла красивая дата — 20.02.2022 . На этот день многие граждане запланировали свадьбы. В Москве трем парам удалось провести церемонию в метро — на центральной станции «Маяковская». Оказывается, станцию можно использовать для свадебных церемоний, но только ночью: с 2 до 4 часов. «Говорит и показывает Москва» пишет, что для регистрации «метрополитеновского» брака надо подать заявление во Дворце бракосочетания №1.

В Ивановской области всю неделю обсуждают пирожок с макаронами, который выдали ребенку в одном из лицеев. В соцсетях возмущаются нелепым блюдом, причем зря. Оказывается, пирожок испекли всего один — по большой просьбе мальчика, который давно просил себе «пирог с макаронами». «Ивановская область: трэш и политика» пишет, что доброта кулинаров, увы, может выйти им боком. Прокуратура начала проверку: что это за макаронные пироги очутились в школьной столовой.

«Омикрон родился!» — пугает читателей «Черноземец». Оказалось, в воронежском зоопарке у тибетских яков родился теленок, которого решили назвать Омикрон. Но не в честь коронавируса, а в честь буквы греческого алфавита.

Сюрреалистическая история уже второй год преследует жителей Касимова в Рязанской области. В центре города еще в 2020 году поставили красивую белую кабинку общественного туалета. Правда, не подвели к ней ни воды, ни света. И так продолжается уже почти два года. Красивый туалет не работает. А горожане уже пригрозили справлять нужду во дворе городской администрации, пишет «Рязанская сплетница».

Северо-Западный федеральный округ

Петербуржец отморозил себе все, что только можно, шесть часов играя в снежки. «Петербург с огоньком» пишет, что врачей вызвал 47-летний мужчина. Он рассказал, что очень замерз. Медики диагностировали обморожение рук, ног и промежности. После оказания помощи пациента отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Приволжский федеральный округ

«Нижний гиперболоид» пишет, что Нижний Новгород вошел в «ТОП-5» рейтинга самых недоступных квартир. Среднему нижегородцу придется откладывать треть заработка 38 лет, чтобы купить жилье в новостройке. Впрочем, бывает и хуже. Краснодарцам для того, чтобы накопить на квартиру в Сочи, вообще, скорее всего, не хватит рабочей жизни.

В том же Нижнем Новгороде в зоопарке придумали любопытную акцию. Люди в меховых пальто и шубах могут пройти только за двойную плату. «Нижний Новгород «Великий»» пишет, что акцию назвали «Шуба из норки нужна только норке!»

«Пермский глобус» нашел символ пермских неудач, вполне очевидный для жителей города. Это зоопарк. Старых на днях закрыли для посетителей, а новый (давно запланированный) еще не построен и вообще неясно, будет ли построен. «В последних обсуждениях проектов к 300-летию зоопарк перестали упоминать», — заметил автор канала.

Южный федеральный округ

Тем временем в Ялте в питомнике крокодилов — крокодиляриуме — вылупились 80 маленьких крокодильчиков. ForPost пишет, что владельцам пришлось столкнуться с неожиданной сложностью. По нормам российского законодательства, на одного крокодила должно приходиться 10 квадратных метров площади. Столько места у крокодиляриума нет. Приходится думать, куда девать новых крокодилов.

Kub_mash рассказал про очередное «ограбление века». В Краснодаре 18-летний парень забрался в дом, чтобы поживиться хоть чем-нибудь. Для скорости поиска разделся. Улов оказался невелик, а куртку с паспортом юноша забыл в ограбленной квартире. Преступление раскрыли, понятное дело, моментально. Парню грозит до шести лет колонии.

«Сталингумрак» сообщает, что до сих пор граждане Волгоградской области распускают нелепицы о коронавирусе. Одна семья из Волжского решила, что заразилась от того, что вирус над ее домом распылили с самолета…

Северо-Кавказский федеральный округ

Хорошая новость из Дагестана. В республике решили закрыть женскую колонию, потому что заключенных в ней слишком мало. «Что там у дагестанцев?» передает, что немногих оставшихся в заключении дагестанских женщин повезут в другие регионы.

Уральский федеральный округ

В ста километрах от Екатеринбурга образовалась неожиданная достопримечательность. Уже месяц здесь стоят три гигантских тягача, которые припарковались у поста ГИБДД и не смогли уехать дальше из-за отсутствия специального разрешения. E1.ru пишет, что фуры пережили пожар и выглядят очень тревожно.

Сибирский федеральный округ

Томские студенты получили грант, чтобы отправить хомяка в космос. Точнее: на разработку автоматического дрейфующего стратостата. «Томский очкарик» уточняет, что до сих пор ни один хомяк не бывал в стратосфере. Хомяк будет в специальной капсуле и должен выжить после вояжа.

ТВК «Красноярск» передает, что в феврале в Красноярске, наконец, запустили первую снегоплавильную станцию. До этого она стояла без дела по причине малоснежной зимы. Талую воду станция сливает в канализацию, но прежде она очищает ее от песка, пластика, реагентов и других загрязняющих веществ.

«Сибирский панк» удивляется креативу Советского муниципального рынка Омска. Здесь проводят неделю мяса, приуроченную ко Дню защитника Отечества. «Не перевелись еще боги маркетинга на земле сибирской», — пишет канал.

Дальневосточный федеральный округ

«Серый кит» рассказывает про суровые сахалинские пробки. В Южно-Сахалинске посреди улицы застрял бронетранспортер. Кажется, военные не слишком удачно съездили в магазин на БТР, считают очевидцы.

В Магадане исчезла лапша «Доширак». Вот уже несколько дней ее нет нигде в магазинах. Причиной, кажется, стала задержка с доставкой контейнеров (отправки на Колыму в порту ждут около 400 контейнеров). «Отсутствие лапши — это даже неплохо, есть повод вернуться к здоровой пище. В целом, крайне занятно будет выглядеть ситуация, если о новом логическом кризисе мы узнаем из-за отсутствия лапши на прилавках», — считает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 4 марта.