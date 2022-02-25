Москва, 25 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Банк России действительно может пойти на существенное повышение ключевой ставки до 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал ряд соответствующих прогнозов.

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«Такое развитие событий вполне реалистично, потому что уже сейчас в магазинах цены на многие товары взлетели, — сказал Комолов. — В частности, на импортную технику. Наблюдаются проблемы с производством некоторых товаров, завязанных на поставки импортных комплектующих. Поэтому для борьбы с инфляцией ЦБ РФ может прибегнуть к такому резкому маневру. Это опробованный метод».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что риски сильного увеличения ключевой ставки очень высоки.