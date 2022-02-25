Москва, , 16:07 — REGNUM Вряд ли в ближайшее время следует ожидать значительного пассажиропотока между Украиной с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой. Так что по частным гражданам, собирающимся в путешествие, мера Национального банка Украины о запрете операций с российскими и белорусскими рублями не сильно ударит, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В крайнем случае они смогут поменять свои гривны уже по приезду в Россию или Белоруссию — наши страны никаких запретов на такие операции не вводят.

Вот для украинского бизнеса, ведущего торговлю с этими соседними странами, вероятно, возникнут определенные сложности.

Так, для расчетов с партнерами в соседних странах им придется использовать либо гривну, которую партнеры будут принимать с дисконтом, либо доллары или евро, за конвертацию в которые гривен придется заплатить украинским банкам.

Все эти издержки в свою очередь будут включены в цену товара, который потом купит украинский потребитель. В общем, на чемпионате по стрельбе в ногу у стран Запада появился серьезный конкурент в лице НБУ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ).

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