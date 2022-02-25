Джакарта, , 16:06 — REGNUM В отделе эпидемиологического надзора и иммунизации службы здравоохранения Джакарты отметили, что около 1,4 млн жителей столицы Индонезии не были вакцинированы против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Джакарте все еще много людей, 1,4 млн человек в возрасте шести лет и старше, которые не были вакцинированы», — говорится в заявлении службы здравоохранения Джакарты.

Согласно полученным данным, полную вакцинацию от коронавируса в Джакарте прошли 10 404 221 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 49 447 носителей коронавируса.

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