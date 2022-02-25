Джакарта, 25 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В отделе эпидемиологического надзора и иммунизации службы здравоохранения Джакарты отметили, что около 1,4 млн жителей столицы Индонезии не были вакцинированы против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«В Джакарте все еще много людей, 1,4 млн человек в возрасте шести лет и старше, которые не были вакцинированы», — говорится в заявлении службы здравоохранения Джакарты.

Согласно полученным данным, полную вакцинацию от коронавируса в Джакарте прошли 10 404 221 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 49 447 носителей коронавируса.