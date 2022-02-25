Кишинёв, 25 февраля 2022, 16:05 — REGNUM Танкер — химовоз MILLENIAL SPIRIT IMO, который под Молдавским флагом следовал в нейтральных водах Чёрного моря потопили неизвестным снарядом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Морского агентства Молдавии.

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881
Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

Сообщается, что пока неизвестно, кто стрелял в судно. На борту начался пожар, в ходе которого были повреждены шлюпки. Экипаж на танке состоит из граждан России. Все они покинули судно в спасательных жилетах.

«На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями», — сообщили в агентстве.

По данным ведомства, на судне находились Владимир Текутов, Рафаэль Гасанов, Эдгар Мирзоян, Руслан Драпей, Виталий Литвин, Юрий Ничипорук, Станислав Афанасьев, Сергей Митасов, Андрей Жижко и Никита Петров.