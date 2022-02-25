Кишинёв, 25 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Танкер — химовоз MILLENIAL SPIRIT IMO, который под Молдавским флагом следовал в нейтральных водах Чёрного моря потопили неизвестным снарядом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Морского агентства Молдавии.

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

Сообщается, что пока неизвестно, кто стрелял в судно. На борту начался пожар, в ходе которого были повреждены шлюпки. Экипаж на танке состоит из граждан России. Все они покинули судно в спасательных жилетах.

«На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями», — сообщили в агентстве.

По данным ведомства, на судне находились Владимир Текутов, Рафаэль Гасанов, Эдгар Мирзоян, Руслан Драпей, Виталий Литвин, Юрий Ничипорук, Станислав Афанасьев, Сергей Митасов, Андрей Жижко и Никита Петров.