В Чёрном море потопили судно, на котором находился экипаж из России
Кишинёв, 25 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Танкер — химовоз MILLENIAL SPIRIT IMO, который под Молдавским флагом следовал в нейтральных водах Чёрного моря потопили неизвестным снарядом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Морского агентства Молдавии.
Сообщается, что пока неизвестно, кто стрелял в судно. На борту начался пожар, в ходе которого были повреждены шлюпки. Экипаж на танке состоит из граждан России. Все они покинули судно в спасательных жилетах.
«На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями», — сообщили в агентстве.
По данным ведомства, на судне находились Владимир Текутов, Рафаэль Гасанов, Эдгар Мирзоян, Руслан Драпей, Виталий Литвин, Юрий Ничипорук, Станислав Афанасьев, Сергей Митасов, Андрей Жижко и Никита Петров.