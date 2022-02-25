Варшава, 25 февраля 2022, 16:05 — REGNUM По мотивам популярной экшен-игры Dying Light выйдет настольная игра. Об этом 25 февраля сообщается на официальном сайте студии Glass Cannon Unplugged.
Ожидается, что настольная игра станет адаптацией именно первой части Dying Light. Подробности игрового процесса пока не раскрываются.
Добавим, что 4 февраля 2022 года состоялся релиз Dying Light 2: Stay Human. Игра получила преимущественно положительные отзывы как от геймеров, так и от критиков.
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