Варшава, 25 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. По мотивам популярной экшен-игры Dying Light выйдет настольная игра. Об этом 25 февраля сообщается на официальном сайте студии Glass Cannon Unplugged.

Dying Light и Left 4 Dead

Ожидается, что настольная игра станет адаптацией именно первой части Dying Light. Подробности игрового процесса пока не раскрываются.

Добавим, что 4 февраля 2022 года состоялся релиз Dying Light 2: Stay Human. Игра получила преимущественно положительные отзывы как от геймеров, так и от критиков.