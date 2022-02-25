Москва, 25 февраля 2022, 16:02 — REGNUM Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) записал видеообращение к своим подписчикам. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube 25 февраля.
На видео Wylsacom решил высказаться относительно специальной военной операции России на территории Украины. «Хочется верить, что большинство нашей аудитории — это адекватные люди, которые понимают, что то, что сейчас происходит, это нельзя никак назвать цензурными словами», — говорит блогер. «Мне так неприятно не было никогда в жизни… то, что сейчас происходит, меня шокировало до глубины», — поделился он своими впечатлениями.
Добавим, что за сутки видео Wylsacom посмотрели более 1 млн человек. А 154 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».
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