Москва, 25 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Свыше 200 человек из состава специальных подразделений Украины уничтожены при захвате аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Об этом 25 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Vamto.mil.ru Аэродром Ахтубинск

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Он напомнил, что 24 февраля была проведена успешная высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

«В операции были задействованы более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — пояснил представитель оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что при захвате аэродрома были уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.

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«Потерь в российских вооруженных силах нет. Основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада», — сказал он.

Также, по его словам, в Киеве на площади Шевченко развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель, где находятся российские военнослужащие.