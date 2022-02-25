Волгоград, 25 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Проверку по факту дорожного конфликта в Ворошиловском районе Волгограда начали полицейские — таксист заявил, что в него бросил гранату неизвестный водитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

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Между мужчинами произошёл конфликт из-за нарушения правил дорожного движения. По словам таксиста, на улице Котлубанской водитель Hyundai Accent бросил в его сторону предмет, похожий на гранату. Как установили полицейские, после своего поступка водитель иномарки попытался скрыться, не справился с управлением и свершил наезд на дерево. Злоумышленника задержали прибывшие инспекторы городского батальона ДПС. Ранее судимый за грабёж 37-летний водитель с признаками опьянения от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Эксперты установили, что мужчина бросил в таксиста страйкбольный снаряд. На нарушителя составили два административных протокола, материалы направлены в суд.

По результатам процессуальной проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка.