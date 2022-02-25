Москва, , 15:59 — REGNUM В Москве 715 коек в детских стационарах вернётся к оказанию плановой помощи. Об этом 25 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на личной странице «ВКонтакте».

Больничная койка Jo Naylor

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Он пояснил, что за последние две недели в Москве госпитализация детей с ковидом снизилась на 80% по сравнению с пиковыми значениями начала месяца.

«Поэтому я принял решение вернуть к оказанию плановой стационарной помощи 715 детских коек, ранее перепрофилированных под COVID-19», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что в обычный режим работы перешёл корпус детской больницы имени Сперанского. Кроме того, возобновится приём плановых пациентов в детской больнице имени Башляевой, инфекционной больнице №1 и детской инфекционной больнице №6.