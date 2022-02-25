Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Ленинградская область направила для жителей Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик около 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гуманитарная помощь из Ленобласти lenobl.ru

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Машина с предметами первой необходимости ― одеждой, обувью, посудой, детскими игрушками, канцелярией, средствами гигиены и продуктами длительного хранения ― сегодня отправилась в город Батайск Ростовской области, где развернуты пункты приёма беженцев. Их обеспечивают временным жильём, питанием, теплыми вещами, медицинской помощью.

«Ленинградцы не могли остаться в стороне от гуманитарной катастрофы на Донбассе, ― сказал губернатор региона Александр Дрозденко. — Груз, который мы подготовили, разнообразный ― это детское питание, лекарства, коляски для инвалидов, одежда, продукты длительного срока хранения, предметы гигиены. Хочу сказать жителям Донбасса: мы вместе, мы рядом, мы ― одна большая семья».

Из региона будут отправлены четыре автомобиля с общим весом груза 50 тонн.

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