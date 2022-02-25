Москва, , 15:57 — REGNUM Недавно глава МИД Великобритании, по ошибке отказавшаяся признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, ярко продемонстрировала проблемы с преподаванием географии в британских школах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Самолёт «Аэрофлота» Adrian Pingstone (Arpingstone)

«Теперь есть повод восполнить пробелы, хотя бы с глобусом познакомиться. В случае закрытия воздушного пространства России для самолетов британских авиакомпаний и прочих британских собственников (например, лизингодателям и арендодателям), полет в многие страны Азии из Европы станет для них очень затратным мероприятием, поскольку придется делать очень большой крюк.

Вероятно, это не лучшим образом отразится на успешности бизнеса британских перевозчиков. Но, с другой стороны, чего не сделаешь, чтобы повысить уровень образования в стране.

А российским олигархам и прочим любителем британских красот придется летать в Лондон и Эдинбург на самолетах третьих стран. Или лететь «Аэрофлотом» во Францию, а дальше уже добираться на поезде через тоннель», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сохраняет за собой право ответить на санкции, введенные Великобританией против российских авиакомпаний.

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