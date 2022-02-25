Астана, 25 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана досрочно прекратила полномочия депутата мажилиса (нижней палаты парламента) от правящей партии «Нур Отан», старшей дочери первого президента страны Дариги Назарбаевой. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Она сама подала заявление о сложении депутатского мандата. В Центризбиркоме удовлетворили её обращение.

Ранее Назарбаева объявила, что решила отказаться от работы в парламенте и сосредоточиться на общественной деятельности. Она также отметила, что январские беспорядки показали, как важно сохранить единство народа.

Стоит отметить, что 10 февраля другой депутат от «Нур Отан» Айдос Сарым призвал Назарабаеву отказаться от депутатства. Он заявил, что с её именем связывают январские беспорядки, что порождает недовольство в обществе.