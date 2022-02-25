Уфа, , 15:57 — REGNUM Проект по созданию кластера беспилотной авиации в Башкирии включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Беспилотник

Сообщается, что за счет средств частных инвестиций в Уфе намерены создать площадку для производства беспилотной авиации, сформировать группу компаний, находящихся в производственной кооперации по разработке высокотехнологичных продуктов в этой сфере.

Помимо этого, в кластере намерены предоставлять услуги с использованием беспилотной авиации (в первую очередь речь идет о химической обработке сельскохозяйственных полей и предоставлении услуг по мультиспектральной съемке).

Отмечается, что кластер будет включать уникальный состав высокотехнологичных компаний-участников.

«Мы намерены сформировать отрасль беспилотной авиации на основе современной инфраструктуры. Это принципиально новые направления и продукты на зарождающихся перспективных рынках. На территории кластера будет создана производственная база, обеспечивающая всю цепочку производства беспилотных летательных аппаратов», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Дамира Галиуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Евразийский НОЦ выиграл грант на проект по использованию беспилотников.