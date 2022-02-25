Москва, , 15:53 — REGNUM Решение оказать финансовую помощь эвакуированным жителям республик Донбасса принял Центральный комитет Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф). Соответствующее постановление пленума ЦК Росуглепрофа 25 февраля обнародовано на его сайте.

Пункт приёма беженцев из Донбасса Https://www.volgograd.ru

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Отмечается, что в течение последних восьми лет против Луганской и Донецкой Народных Республиках киевскими агрессороами ведется необъявленная война, в которой гибнут мирные жители республик Донбасса.

Также указывается, что в течение последнего времени ситуация ухудшилась и часть жителей ЛНР и ДНР были вынуждены эвакуироваться на территорию России.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Кемеровская территориальная организация обратилась ко всем членам профсоюза с предложением об оказании финансовой помощи жителям Донбасса, оказавшимся в сложной ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЦК Росуглепрофа в связи с этим постановил поддержать предложение Кемеровской территориальной организации и оказать финансовую помощь эвакуированным из республик Донбасса.

Помимо того, добавляется, что также Росуглепроф намерен обратиться предложением об оказании помощи жителям ДНР и ЛНР к отраслевым профсоюзам России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска блокируют Киев с западной стороны.