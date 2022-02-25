Москва, 25 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Решение оказать финансовую помощь эвакуированным жителям республик Донбасса принял Центральный комитет Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф). Соответствующее постановление пленума ЦК Росуглепрофа 25 февраля обнародовано на его сайте.

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Отмечается, что в течение последних восьми лет против Луганской и Донецкой Народных Республиках киевскими агрессороами ведется необъявленная война, в которой гибнут мирные жители республик Донбасса.

Также указывается, что в течение последнего времени ситуация ухудшилась и часть жителей ЛНР и ДНР были вынуждены эвакуироваться на территорию России.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Кемеровская территориальная организация обратилась ко всем членам профсоюза с предложением об оказании финансовой помощи жителям Донбасса, оказавшимся в сложной ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЦК Росуглепрофа в связи с этим постановил поддержать предложение Кемеровской территориальной организации и оказать финансовую помощь эвакуированным из республик Донбасса.

Помимо того, добавляется, что также Росуглепроф намерен обратиться предложением об оказании помощи жителям ДНР и ЛНР к отраслевым профсоюзам России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска блокируют Киев с западной стороны.