Кяхтинский район, Бурятия, 25 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии вынесен приговор 53-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Автомобиль виновника смертельного ДТП в Бурятии

По данным следствия, вечером 16 августа 2021 года обвиняемый возвращался в Улан-Удэ из Кяхты на автомобиле Mitsubishi Outlander, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По пути он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Тойота Марк II, в котором ехала семья с детьми.

«В результате аварии от полученных повреждений на месте происшествия скончалась 13-летняя девочка. Ее родители и две сестры, находившиеся в машине, с различными травмами госпитализированы в Кяхтинскую центральную районную больницу», — отметили в ведомстве.

Мать погибшей девочки и одна из её сестёр получили травмы, причинившие тяжкие вред их здоровью. Приговором суда подсудимый приговорён к 7,5 годам лишения в колонии-поселении.