Москва, , 15:56 — REGNUM Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, подразделения Вооруженных сил РФ выполняют задачи в районе Киева и других городов. Об этом сообщил 25 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Он отметил, что в настоящее время Киев заблокирован российскими военными с запада, кроме того, блокирован Чернигов. При этом киевский режим размещает установки РСЗО «Град» в столице. Подобными приёмами пользуются террористы на Ближнем Востоке.

«Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», — заявили в Минобороны.

В ДНР войска республики продвинулись на 11 километров в направлении Волновахи, в ЛНР зафиксировано продвижение до 12 километров на Северодонецком направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России подчёркивают, что принимаются все меры для недопущения жертв среди мирного населения Украины.

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