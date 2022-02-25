Ярославль, 25 февраля 2022, 15:52 — REGNUM В Ярославской области отменено проведение этапа Кубка мира по фристайлу. Об этом сообщает федерация фристайла России.
Ранее об отказе принимать участие в соревнованиях заявили сборные Германии, Швейцарии, Великобритании и Австралии.
Решение об отмене было принято Международной федерацией лыжного спорта.
Напомним, соревнования должны были состояться в Подолино 26 и 27 февраля.
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