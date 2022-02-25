В Ярославской области отменили этап Кубка мира по фристайлу
Ярославль, 25 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Ярославской области отменено проведение этапа Кубка мира по фристайлу. Об этом сообщает федерация фристайла России.
Yarnews.net
Лыжная трасса для фристайла в Подолино Ярославской области
Ранее об отказе принимать участие в соревнованиях заявили сборные Германии, Швейцарии, Великобритании и Австралии.
Решение об отмене было принято Международной федерацией лыжного спорта.
«Вынуждены принять решение FIS с большим сожалением, поскольку была проделала колоссальная работа по подготовке к этому турниру. Надеемся, что ситуация нормализуется и Кубок мира вновь вернется в Ярославль», — прокомментировал решение директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Илья Тюрганов.
Напомним, соревнования должны были состояться в Подолино 26 и 27 февраля.