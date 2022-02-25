25 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:42 — REGNUM В Южной Корее обсудили высказывания кандидата в президенты об украинском кризисе.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, кандидат в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён сообщил в ходе предвыборной кампании в Чхунджу провинции Чхунчхон-Пукто и Вонджу провинции Канвондо о том, что украинский кризис представляет угрозу для экономики Южной Кореи, поскольку нарушает цепочки поставок и обваливает фондовый рынок.

«Несмотря на то, что это происходит на Украине, не имеющей к нам никакого отношения и расположенной на другом конце света, акции наших компаний падают», — заявил Ли Чжэ Мён.

Представитель правящей партии отметил, что ситуация на Украине является примером того, как война влияет на экономику, а также указал на напряженность на Корейском полуострове и её влияние на акции южнокорейских компаний.

Ли Чжэ Мён также осудил кандидата от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля, выступающего за дополнительное развертывание систем ПРО THAAD и возможный превентивный удар по КНДР.

«Если наши акции падают из-за ситуации на Украине, то что тогда будет с нашей экономикой, если напряженность на Корейском полуострове усилится?» — поинтересовался кандидат в президенты.

«Кажется, он не знает ситуации, которая происходит в мире, и импровизирует», — предполагает bocc***.

«Говоришь, разбираешься в экономике? Этот конфликт вызовет рост мировых цен на нефть и дефицит полупроводников…» — отмечает king***.

«Это же надо нести такую чушь…» — недоумевает r258***.

«Не нужно сочувствовать Украине, они сами посадили комика во главе государства», — пишет unio***.

Зеленский — Наполеон Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Судьба Украины теперь зависит только от США и НАТО, но у них свои интересы. Именно поэтому нашей стране следует обзавестись еще одной системой ПРО THAAD или ядерным оружием», — считает love***.

«Чужая страна? И это говорит будущий президент?» — недоумевает tasi***.

«Лжец и лицемер!» — отмечает sera***.

«Это глупо и неуважительно так говорить о другой стране в сложившихся обстоятельствах», — сообщает eos1***.

«Уверена, когда начнется война первым сбежит Ли Чжэ Мён», — уверяет zeph***.

«А вы не думаете, что после этого Китай посягнет на Тайвань, а КНДР — на нас?» — интересуется noky***.

«Сперва Афганистан и Украина. Кто станет следующим? Южная Корея тоже может стать чьей-то мишенью, так почему он так равнодушен?» — недоумевает dnwn***.

«Ситуации в других странах оказывают на нас влияние напрямую, мы тоже несем убытки», — отмечает itm_***.

«Если он станет президентом, то принесет больше вреда, чем пользы», — предполагает munk***.