Москва, , 15:50 — REGNUM Баланс профессиональной подготовки украинских дипломатов в последние восемь лет несколько сместилась в пользу народных танцев и публичной декламации, поэтому некоторые тонкости международных договоров выпали из их поля зрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дело в том, что ограничивать проход кораблей стран бассейна Черного моря Турция имеет право лишь в случае официального состояния войны.

Но поскольку Украина вот уже восемь лет публично заявляя о российском вторжении, всё забывает объявить официальное состояние войны, а Совет Безопасности ООН сможет объявить, что идет война, только в случае согласия России, обладающей правом вето, все свои заявки на закрытие проливов Украина может посылать непосредственно в лигу защиты сексуальных меньшинств, как советовал их знаменитый литературный соотечественник, кстати, тоже сын подданного Турции.

Вообще Украине, как стране, не имеющей официально согласованных и демаркированных границ, довольно сложно определить принадлежность территории, на которой идет война. Да и не хочется Киеву объявлять войну, поскольку он в этом случае будет лишен права на получение кредитов МВФ, а третьи страны не смогут поставлять ему оружие. Но даже если бы война была официально объявлена, это мало помогло бы Украине.

Дело в том, что у России в настоящий момент собрана довольно большая группировка кораблей в Черном море. Существенно превышающая даже полную численность флота, доставшегося Украине при распаде СССР, а уж тем более тех недобитых катеров, которые, возможно, ещё остались у Киева после многолетних распродаж и после удара 24 февраля.

Более того, она превышает даже то, что имеют право ввести в черное море США с союзниками. Так что вводить в Черное море новые корабли России сейчас нет никакой необходимости.

И вряд ли Турция будет заинтересована в том, чтобы этот флот так и остался у нее под боком. Но даже если бы Турция была не против, согласно конвенции Монтрё она не имеет права препятствовать возвращению кораблей в свои базы.

Впрочем, латать пробелы в образовании украинским дипломатам уже поздно — вряд ли в ближайшее время украинская дипломатия будет сильно задействована в международных процессах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.

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