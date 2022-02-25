Москва, 25 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Угроза взрыва в судах Москвы оказалась ложной, сообщили 25 февраля в пресс-службе Московского городского суда.

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Как рассказали в пресс-службе, в зданиях судов прошла эвакуация после анонимного сообщения.

«Сотрудники и посетители 11 районных судов были эвакуированы», — приводит слова представителя Мосгорсуда ТАСС.

После проверки работа судов была возобновлена, установлено, что угроза является ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, занятия во всех школах Республики Крым отменены 25 февраля в связи с массовым получением сообщений о «минировании» учебных заведений.