Киев, , 15:47 — REGNUM Российские войска блокируют Киев с западной стороны, об этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 25 февраля журналистам.

Майдан Незалежности. Киев Juan Antonio Segal

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Он отметил, что основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме «Гостомель». Здесь, в 25 км к северо-западу от украинской столицы, находится международный аэропорт.

Таким образом обеспечено «блокирование города Киева с запада», пояснил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция России, направленная на защиту населения Донбасса, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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