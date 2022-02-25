Москва, 25 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не поддерживает решение УЕФА о переносе места проведение финального мата Лиги чемпионов 2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом 25 февраля сообщается на официальной странице РФС в Facebook.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Стадион «Газпром-арена»

Александр Дюков отметил, что РФС является партнёром УЕФА. Организация оказывала поддержку в реализации крупных соревнований, а также обеспечивала соблюдение всех требований Союза футбольных ассоциаций Европы. Президент РФС подчеркнул, что «Газпром Арена» отвечала всем нормам, в том числе по безопасности.

«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение», — заявил Александр Дюков.

РФС не поддерживает и решение о проведение матчей российской сборной на нейтральной территории. В организации уверены, что такая мера нарушает спортивный принцип и ущемляет интересы футболистов, тренеров и болельщиков.

Напомним, УЕФА приняло решение о переносе финального матча Лиги чемпионов из Петербурга в Париж в связи с политической обстановкой между Россией и Украиной.