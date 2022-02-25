Ялуторовск, Тюменская область, , 15:46 — REGNUM В городе Ялуторовске Тюменской области перевернулся рейсовый автобус, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП с автобусом в Ялуторовске Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 25 февраля на перекрёстке улиц Северной и Комсомольской в Ялуторовске. Автомобиль «УАЗ» под управлением 73-летнего водителя, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил рейсовый автобус «ГАЗ», в салоне которого находились 10 пассажиров. От столкновения автомобиля и автобуса пострадали шесть человек. Пять пострадавших, в том числе школьницы 12-ти и 16-ти лет, доставлены в больницу, травмирован и водитель автомобиля.

Отмечается, что на перекрёстке, где произошло ДТП, светофоры не работали из-за планового отключения электроэнергии. Обстоятельства происшествия выясняются.