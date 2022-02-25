Москва, , 15:46 — REGNUM Блогер Данила Поперечный записал видеообращение к своим подписчикам и президенту России Владимиру Путину. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube 25 февраля.

Данила Поперечный Скриншот с YouTube

В своём обращении Поперечный признался, что его родные проживают на территории Украины, а страна является для него «родным местом». «Владимир Владимирович Путин, мы против войны… Мы против военных действий в любом виде. Я не верю, что в современном мире, какая бы политическая ситуация не сложилась, эти методы — единственные методы, которыми можно разрешить ситуацию», — считает блогер.

Добавим, что за сутки ролик Поперечного посмотрели более 1 млн человек. А 208 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

Ранее российский блогер Рахим Абрамов выразил поддержку жителям Украины. «Я очень много раз бывал на Украине и не хочу, чтобы страдали мирные жители», — написал он.

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