Богота, , 15:56 — REGNUM Правительство Колумбии отозвало своего поста в Манагуа 24 февраля из-за речи президента Никарагуа Даниэля Ортеги, который заявил, что Колумбия является нарко-государством, где ежедневно убивают общественных деятелей. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Даниэль Ортега Bolsadenoticias.com.ni

Одновременно с отзывом посла МИД Колумбии направил министерству иностранных дел Никарагуа ноту протеста, в которой заявило о гарантии уважения свободы и демократии в Колумбии несмотря на проблемы с незаконным оборотом наркотиков.

«Колумбийская угроза подпитывается деньгами от незаконной деятельности, поддерживаемой местной диктатурой, — продолжил Ортега свою скандальную речь, — В таких странах, как Колумбия, некоторые правители осмеливаются говорить о правах человека. Они хотят научить нас, никарагуанцев, правам человека!»

Оскорбленное правительство Колумбии попросило международное сообщество применить к никарагуанскому лидеру санкции, чтобы избежать дальнейших незаконных и оскорбительных акций с его стороны.

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