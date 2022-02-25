Москва, 25 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России завершили блокирование города Чернигов. Об этом 25 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Chernigiv-rada.gov.ua Чернигов

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«Подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов. Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения», — подчеркнули в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения российских ВДВ взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской АЭС и договорились об охране энергоблоков и саркофага станции с батальоном охраны АЭС Украины.

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Напомним, с начала военной операции на Донбассе 24 февраля группировки войск ДНР и ЛНР продолжили контнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке ВС РФ. как заявили в Минобороны России, в ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. Выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций.