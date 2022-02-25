Москва, , 15:44 — REGNUM В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому капитулировать, это избавит стороны от дополнительных жертв.

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«Единственное, что сейчас Зеленский может сделать для Украины и, возможно, для спасения своего будущего, — это отдать приказ о капитуляции», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в соцсетях.

По его мнению, «это избавит Украину, да и наши войска от дополнительных жертв, которые неизбежны в ходе военных действий, и создаст какие-то предпосылки для политического процесса».

«Потому что сейчас с ним никто ни о чем говорить просто не будет. Уж точно не обсуждать нейтральный статус Украины, который он смилостивился вдруг признать», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров.

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