Москва, 25 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил РФ заняли аэродром «Гостомель» в пригороде Киева. Потерь личного состава нет, сообщили 25 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Kienthuc.net.vn ВДВ России

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По данным военного ведомства, операцию по захвату аэродрома осуществляли ВДВ России. В операции были задействованы более 200 вертолетов.

«Российских десантников с воздуха поддерживала система ПВО. При захвате аэродрома «Гостомель» в пригороде Киева уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», — отмечается в официальном заявлении Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в установленное время не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

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