Париж, 25 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Согласно данным министерства труда Франции, число безработных в стране в январе 2022 года продолжило резко снижаться, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По сравнению с декабрем число безработных во Франции сократилось на 102 000 человек до 3,2 млн. Число ищущих работу во Франции снизилось на 0,9%.

Напомним, в конце 2021 года число безработных во Франции достигло самого низкого уровня с 2012 года.