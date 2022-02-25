Уровень безработицы во Франции снижается
Париж, 25 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Согласно данным министерства труда Франции, число безработных в стране в январе 2022 года продолжило резко снижаться, сообщает Le Figaro.
Иван Шилов ИА REGNUM
Безработица. Вакансий нет
По сравнению с декабрем число безработных во Франции сократилось на 102 000 человек до 3,2 млн. Число ищущих работу во Франции снизилось на 0,9%.
Напомним, в конце 2021 года число безработных во Франции достигло самого низкого уровня с 2012 года.