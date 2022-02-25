Ташкент, , 15:38 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 25 февраля принял вновь назначенного резидент-координатора Организации Объединенных Наций в Узбекистане Роли Астхану. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Поздравляя Астхану с назначением, министр подчеркнул, что Узбекистан установил с ООН и ее специализированными учреждениями конструктивное и доверительное взаимодействие», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи высказана надежда, что профессиональные достижения и опыт работы нового резидент-координатора будут способствовать дальнейшему углублению этого сотрудничества.

Отмечается, что за последние годы контакты между Узбекистаном и ООН заметно активизировались, обогащаясь практическим содержанием.

«Узбекистан стал активным участником процессов во всех сферах деятельности организации. В 2018—2021 годах по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева одобрены четыре резолюции Генеральной ассамблеи», — подчёркивается в сообщении.