Чебаркуль, Челябинская область, 25 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Чебяркуле Челябинской области мужчины 1976 и 1994 года рождения торговали контрафактными сигаретами и алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Pixabay.com Сигареты

Они кустарным способом разбавляли спиртосодержащую жидкость и наклеивали этикетки. У них изъяли более 4300 пачек сигарет, 110 канистр общей вместимостью 565 литров спиртосодержащей жидкости и многое другое. Стоимость изъятого контрафакта составила почти 575 тыс. рублей.

Теперь им грозит до шести лет заключения. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению этих противоправных деяний, и происхождение спиртосодержащей жидкости.