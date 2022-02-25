Москва, , 15:35 — REGNUM Белорусский рэпер Макс Корж высказался о проведении Россией специальной военной операции. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Макс Корж Скриншот видео на YouTube

https://www.instagram.com/p/CaXt3wVP0SR/

«Миллионы людей, выросших в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающие друг друга и на 100% готовые соседствовать мирно, разделяются войной», — начал Корж. «Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, неважно где ты живёшь», — считает рэпер.

Ранее относительно конфликта России и Украины выступил рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Он заявил, что считает спецоперацию «катастрофой и преступлением».

Читайте ранее в этом сюжете: Земфира высказалась относительно военных действий на Украине