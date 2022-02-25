Москва, 25 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Белорусский рэпер Макс Корж высказался о проведении Россией специальной военной операции. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот видео на YouTube Макс Корж

По словам Коржа, «миллионы людей, выросших в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях» разделяются из-за спецоперации. Рэпер считает, что вооружённый конфликт «изменит жизнь каждого навсегда».

Ранее относительно конфликта России и Украины выступил рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). Он заявил, что считает спецоперацию «катастрофой и преступлением».