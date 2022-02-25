Ракка, Сирия, 25 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Контингент армии США при поддержке отрядов курдского ополчения «Сирийских демократических сил» (СДС) провёл рейд в сирийском городе Ракка. Об этом 25 февраля сообщает официальное агентство SANA.

Армия США

По данным журналистов, в результате операции были похищены несколько местных жителей, предположительно — в рамках кампании по устрашению местного населения.

«В результате рейда несколько мирных жителей были похищены и увезены в неизвестном направлении», — заявил местный источник агентства.