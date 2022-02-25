Буэнос-Айрес, , 15:49 — REGNUM Согласно отчёту международной компании по трудоустройству Deel за 2021 год, Аргентина вышла на третье место в мире среди стран по найму фрилансеров иностранными компаниями. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Работа за компьютером. Удаленка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В период с июля по декабрь 2021 года количество нанятых работников на удалёнке в Аргентине увеличилось на 209%. Превзойти южно-американскую нацию удалось только Доминиканской Республике (245%) и Израилю (225%).

Кроме того, в отчёте сообщается, что именно аргентинские фрилансеры более всего заинтересованы в получении заработной платы криптовалютой. Аргентинцы получают выплаты в BTC, ETH, USDC и SOL — самых популярных в Южной Америке криптовалютах.

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